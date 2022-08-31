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В кружевном мини-платье и блейзере: Алессандра Амбросио позировала перед фотографами в Венеции

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В кружевном мини-платье и блейзере: Алессандра Амбросио позировала перед фотографами в Венеции

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Сегодня в Италии стартует 79-й Венецианский кинофестиваль. Все больше гостей прибывает туда, чтобы выйти и блеснуть сегодня вечером на красной дорожке во время церемонии открытия.

Бразильская модель Алессандра Амбросио сначала появилась перед фотографами, когда направлялась в отель из аэропорта, а теперь ее запечатлели в потрясающем кружевном мини-платье от Ermanno Scervino на тонких бретельках и белом блейзере, когда прибыла на причал на водном такси.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

В руках модель держала маленькую бежевую сумку, а обута была в белые босоножки на шнуровке и высоких каблуках. Амбросио распустила волосы и сделала кудрявую укладку, также у нее был максимально естественный макияж и солнцезащитные очки на голове. Образ дополняло много разных украшений на шее и запястьях.

Интересно будет увидеть образ манекенщицы, который она приберегла для сегодняшней красной дорожки.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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