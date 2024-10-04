В кружевном мини-платье и ботфортах: американская певица в пикантном образе вышла на красную дорожку

Певица Хлоя Латтанци выбрала для своего появления пикантный наряд.
Хлоя Латтанци посетила премьерный показ "Tina — The Tina Turner Musical", состоявшийся в австралийском городе Мельбурн.
На красной дорожке артистка появилась в бежево-черном корсетном кружевном мини-платье с кружевным "хвостом". Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и ноги.
Аутфит Хлоя дополнила черными кожаными ботфортами на каблуках.
Латтанцы уложила свои белокурые волосы в красивые локоны, сделала макияж в нюдово-шоколадных оттенках и коралловый маникюр. Звезда шею украсила золотыми цепочками с подвесками, а руки – золотыми браслетами и кольцами с камнями.
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