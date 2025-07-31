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- Шоу-бизнес
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В кружевном мини-платье малинового оттенка: американская актриса привлекла внимание на премьере сериала "Уэнсдей"
23-летняя Эмма Майерс в ярком луке презентовала с коллегами долгожданный второй сезон сериала.
В Лондоне состоялась премьера второго сезона телесериала "Уэнсде". Ивент посетили актеры проекта, среди которых была Эмма Майерс.
Звезда появилась там в ярком луке, на ней было короткое кружевное корсетное платье малинового оттенка, украшенное пайетками. Наряд имел острые высокие плечи, высокую горловину, прозрачные рукава и зону декольте и многоярусную юбку с рюшами.
Образ Майерс дополнила босоножками цвета красного металлика на шпильках.
Эмма собрала волосы в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с помадой цвета бургунди и черные маникюр и педикюр.
Напомним, сериал "Уэнсдей 2" выйдет на Netflix в двух частях: первая - 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.
События сериала разворачиваются вокруг Уэнсдей Аддамс, которая возвращается в Академию Nevermore. Ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные тайны Аддамсов.
Уэнсдей пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и предотвратить смерть своей соседки по комнате Энид, которую играет Эмма Майерс.