В кружевном мини-платье с декольте до пупка: певица в откровенном образе блеснула салатовыми трусами

Певица Tyla в соблазнительном аутфите посетила мероприятие.
Южноафриканская певица Тайла Лаура Ситал, известная под псевдонимом Tyla, посетила церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards 2024 в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Для такого события она выбрала откровенный аутфит. Тайла надела кружевное мини-платье с длинными рукавами и декольте до пупка. Под нарядом не было бюстгальтера, но были салатовые трусы-шортики.
Обута она была в черные босоножки на шпильках и с ремешками на щиколотках. В таком луке девушка похвасталась подтянутой фигурой и красивыми стройными ногами.
Свои объемные волосы Ситал собрала в высокий хвост, сделала макияж с голубыми тенями и черным карандашом, а также длинный маникюр с декором. Уши она украсила серьгами-кольцами с камнями, уши – цепочкой с кулоном-кольцом с камнями, на пальцах были кольца, а в пупке – пирсинг.
Напомним, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show в Нью-Йорке предстала в розовом асимметричном платье со шлейфом, которое наполовину обнажало ее тело, украшенное белым и красным бисером.
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