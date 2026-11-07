В кружевном мини с пышным декольте: звезда реалити похвасталась эффектным образом

Ева Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых продемонстрировала эффектный образ в бельевом стиле. Она позировала у зеркала, демонстрируя наряд с разных ракурсов.

Ева Гейл

На Еве было облегающее мини-платье без бретелек с бордовым цветочным кружевом на бежевом фоне. Корсетный лиф имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркивало ее пышную грудь. Сзади на платье была длинная шнуровка, завязанная бантом.

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Ева Гейл

Аутфит Гейл дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, несколькими тонкими золотыми браслетами и кольцами.

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Светлые волосы она выпрямила и оставила распущенными с пробором посередине. В макияже сделала акцент на густых ресницах и губах, подчеркнутых ягодным оттенком с блеском. Завершал образ французский маникюр.

Ева Гейл

Напомним, сестра Евы — Джессика Гейл — в сандалиях и леопардовом мини-платье с кружевом устроила фотосессию возле Лувра.

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