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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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56
Время на прочтение
1 мин

В кружевном мини с пышным декольте: звезда реалити похвасталась эффектным образом

Ева Гейл обожает демонстрировать свои луки подписчикам в соцсети.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых продемонстрировала эффектный образ в бельевом стиле. Она позировала у зеркала, демонстрируя наряд с разных ракурсов.

Ева Гейл

Ева Гейл

На Еве было облегающее мини-платье без бретелек с бордовым цветочным кружевом на бежевом фоне. Корсетный лиф имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркивало ее пышную грудь. Сзади на платье была длинная шнуровка, завязанная бантом.

Ева Гейл

Ева Гейл

Аутфит Гейл дополнила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, несколькими тонкими золотыми браслетами и кольцами.

Светлые волосы она выпрямила и оставила распущенными с пробором посередине. В макияже сделала акцент на густых ресницах и губах, подчеркнутых ягодным оттенком с блеском. Завершал образ французский маникюр.

Ева Гейл

Ева Гейл

Напомним, сестра Евы — Джессика Гейл — в сандалиях и леопардовом мини-платье с кружевом устроила фотосессию возле Лувра.

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