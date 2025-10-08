ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В кружевном наряде с блестками и за руку с женихом: папарацци запечатлели Николь Шерзингер в Лондоне

Певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls сейчас находится в туре со своим «Вечером из Николь Шерзингер».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Том Эванс и Николь Шерзингер

Том Эванс и Николь Шерзингер / © Getty Images

В объективы папарацци в Лондоне попала Николь Шерзингер. Артистка, держась за руку со своим женихом — бывшим регбистом Томом Эвансом, покидала Королевский Альберт-холл после ее выступления на «Вечере с Николь Шерзингер».

Звезда красиво выглядела в облегающем наряде с имитацией тигрового принта, который состоял из топа с высокой горловиной, длинными рукавами и юбки миди. Кружевной черный костюм был украшен серебристыми блестками.

Том Эванс и Николь Шерзингер / © Getty Images

Том Эванс и Николь Шерзингер / © Getty Images

Аутфит Николь дополнила черными лакированными туфлями на платформе и каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с красной помадой и нюдовый маникюр. Уши Шерзингер украсила длинными серьгами с бриллиантами, а руки — кольцами с камнями.

Том был одет в серый костюм, белую рубашку и черные туфли.

Напомним, Николь Шерзингер в черном купальнике похвасталась идеальной фигурой на пляже.

Дата публикации
Количество просмотров
165
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie