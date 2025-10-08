- Дата публикации
В кружевном наряде с блестками и за руку с женихом: папарацци запечатлели Николь Шерзингер в Лондоне
Певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls сейчас находится в туре со своим «Вечером из Николь Шерзингер».
В объективы папарацци в Лондоне попала Николь Шерзингер. Артистка, держась за руку со своим женихом — бывшим регбистом Томом Эвансом, покидала Королевский Альберт-холл после ее выступления на «Вечере с Николь Шерзингер».
Звезда красиво выглядела в облегающем наряде с имитацией тигрового принта, который состоял из топа с высокой горловиной, длинными рукавами и юбки миди. Кружевной черный костюм был украшен серебристыми блестками.
Аутфит Николь дополнила черными лакированными туфлями на платформе и каблуках. У нее была объемная укладка с локонами, макияж с красной помадой и нюдовый маникюр. Уши Шерзингер украсила длинными серьгами с бриллиантами, а руки — кольцами с камнями.
Том был одет в серый костюм, белую рубашку и черные туфли.
