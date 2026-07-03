В кружевном наряде с рюшами и цветочным леем: юная звезда фильма "Ваяна" очаровала нежным образом

Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

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Кэтрин Лагаайя, сыгравшая Ваяну в игровой экранизации Disney, появилась на премьере фильма в Лондоне. Девушка предстала перед публикой в нежном романтическом наряде, идеально передававшем атмосферу фильма и полинезийский колорит.

Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

На актрисе был белый комплект от американского бренда LoveShackFancy. Он состоял из кружевного прозрачного топа Vessia с вышивкой и рюшами и многоярусной юбки макси Celesa, украшенной нежной цветочной вышивкой. Под топ звезда надела бежевый кружевной топ-лиф.

Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

Образ Кэтрин дополнили молочные босоножки на каблуках, цветочный лей из желтых роз — традиционное полинезийское украшение, ставшее символической данью культуре, вдохновившей историю «Ваяны», а также лаконичные серьги с бриллиантами и несколько тонких колец Tiffany & Co..

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Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

У Лагаайи была пышная прическа с кудрями и естественный макияж с глянцевым блеском на губах.

Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

На мероприятии девушка позировала вместе со своим партнером по фильму Дуэйном Джонсоном, который вновь воплотил на экране полубога Мауи, а также с огромным реквизитом — легендарным крюком героя.

Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Кэтрин Лагаайя / © Associated Press

Напомним, музыкальный фэнтезийно-приключенческий фильм «Ваяна» выйдет в украинский прокат 9 июля.

В новой игровой экранизации Disney зрители вновь встретятся с отважной Ваяной, которая решает покинуть родной остров Мотунуи и отправляется в увлекательное морское путешествие. Откликнувшись на зов Океана, героиня стремится спасти свой народ и вернуть процветание родному краю. Ее спутником становится харизматичный полубог Мауи, вместе с которым она преодолевает опасные испытания, встречает мифических существ и племя Какамора, а также открывает для себя истинную силу отваги, веры в собственное призвание и голос сердца.

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