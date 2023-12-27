В кружевном пальто и с сексуальным декольте: Деми Роуз в соблазнительном луке отправила письмо Санта-Клаусу

Британская модель в пикантном образе устроила себе фотосессию на улицах Лондона.

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки со своей прогулки по Лондону. Красавица выбрала для своего выхода соблазнительный лук с ноткой французского шарма.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На модели было короткое кружевное пальто с меховым воротником и манжетами, под которое она надела красный бюстгальтер, белую мини-юбку и нюдовые колготки.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Деми дополнила красным беретом, из-под которого выглядывали длинные локоны, белой сумочкой в форме персонажа японской поп-культуры Hello Kitty и белыми меховыми сапогами. Она сделала красивый макияж с черными стрелками и помадой цвета латте.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В таком пикантном аутфите Деми отправила Санта-Клаусу письмо со своими желаниями.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз похвасталась большой и сексуальной грудью без белья.

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