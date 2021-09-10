В кружевном платье цвета морской волны: Оливия Калпо в эффектном аутфите появилась в Венеции

В кружевном платье цвета морской волны: Оливия Калпо в эффектном аутфите появилась в Венеции

29-летняя модель и актриса восхитила прекрасным образом на красной дорожке кинофестиваля.

Оливия Калпо посетила Венецианский кинофестиваль. Чтобы покорить публику, она выбрала для красной дорожки роскошный наряд. На актрисе было кружевное полупрозрачное платье цвета морской волны на тонких бретельках, с рюшами и небольшим шлейфом.

Оливия Калпо / Associated Press

Аутфит красотка гармонично дополнила бриллиантовыми украшениями: колье, серьгами, браслетом и кольцами.

Оливия Калпо / Associated Press

Оливия также продемонстрировала на мероприятии новую прическу – она сделала себе каре, которое ей очень идет. В макияже Калпо сделала акцент на глазах. Выглядела она великолепно.

Оливия Калпо / Associated Press

А другая звезда - норвежская модель Фрида Аасен, вышла на красную дорожку в вечернем платье, расшитом стразами, с высоким разрезом, обнаженными плечами и небольшим шлейфом. Лук свой девушка дополнила босоножками на тонких ремешках, на которых переливались камни, широким драгоценным браслетом на запястье и бриллиантовыми серьгами в ушах.

Фрида Аасен / Associated Press

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