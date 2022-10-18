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В кружевном платье Dolce & Gabbana: американская певица блеснула бельем на светском мероприятии

Дата публикации
Просмотры
1692
Время на прочтение
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В кружевном платье Dolce & Gabbana: американская певица блеснула бельем на светском мероприятии

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

23-летняя Мэдисон Бир в образе total black вышла в свет.

Американская певица Мэдисон Бир посетила гала-вечер "Женщины в Голливуде", организованный американским журналом ELLE. Мероприятие прошло в Центре Гетти, в Лос-Анджелесе.

Бор привлек к себе внимание сексуальным луком. Она надела черное кружевное платье на бретельках от Dolce & Gabbana, через которое просвечивалось ее черное белье.

Мэдисон Бир / © Associated Press
Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Аутфит Мэдисон дополнила черными босоножками. Шею она украсила большим крестиком, а руку – браслетом. Певица распустила волосы и сделала макияж с акцентом на пышных ресницах.

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Дата публикации
Просмотры
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