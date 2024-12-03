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В кружевном платье и без бюстгальтера: актриса, сыгравшая принцессу Диану, произвела фурор на дорожке

В кружевном платье и без бюстгальтера: актриса, сыгравшая принцессу Диану, произвела фурор на дорожке

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

28-летняя британская актриса, известная благодаря роли молодой принцессы Дианы в сериале "Корона", появилась на красной дорожке в экстравагантном образе.

Эмма Коррин появилась на красной дорожке премьеры фильма "Носферату" - американского готического фильма ужасов Роберта Эггерса, в Берлине. Коррин снялась в фильме ужасов в роли Энн Хардинг.

Для выхода на публику Коррин выбрала зеленое кружевное мини-платье от Saint Laurent украшенное синим кружевом в викторианском стиле, которое надела без бюстгальтера. Образ девушка дополнила черными туфлями на шпильке тоже от Saint Laurent, сделала укладку и макияжем подчеркнула немного ресницы и губы.

Эмма Коррин / © Getty Images
Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Эмма любит удивлять публику, она уже выходила в свет в одном боди и в трусах и капроновых колготах. И еще во многих других экстравагантных нарядах.

Эмма Коррин / © Associated Press
Эмма Коррин / Фото: Associated Press
Эмма Коррин / © Getty Images
Эмма Коррин / Фото: Getty Images

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