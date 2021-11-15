В кружевном платье и бриллиантах: Миранда Керр вышла в свет с мужем-миллиардером

Когда-то ее знали как "ангела" Victoria's Secret, а сегодня она жена миллиардера и уже не только модель, но и бизнесвумен.
38-летняя австралийка Миранда Керр вместе с 31-летним супругом Эваном Шпигелем посетили в выходные гала-вечер Baby2Baby, который состоялся уже в десятый раз.
На благотворительный вечер Керр приехала в бледно-розовом платьем длины миди от Michael Kors из ажурного кружева на тонких бретельках, дополнив его прозрачными мюлями на каблуках, маленьким серебристым клатчем, светлым маникюром и украшениями с бриллиантами: серьгами, кольцом и браслетом. Мама троих сыновей (двоих из которых она родила в браке со Шпигелем, и старший сын Миранды от актера Орландо Блума – ее первого мужа) выглядела потрясающе. Она собрала волосы в низкий аккуратный пучок и сделала макияж с акцентом на красные губы.
Эван Шпигель тоже отлично выглядел в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком.
Отметим, Baby2Baby 2021 – это благотворительная организация, которая занимается обеспечением детей в возрасте от 0 до 12 лет из бедных семей одеждой, подгузниками и другими предметами первой необходимости. Кому, как не Миранде Керр – многодетной маме, знать о важности такой поддержки.
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