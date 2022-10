В кружевном платье и чокере: Диана Крюгер в готическом образе под прицелом папарацци

Звезда таких культовых фильмов как "Троя" и "Господин Никто", 46-летняя актриса Диана Крюгер, попала под прицел фотографов в центре Нью-Йорка, когда направлялась на интервью на The Daily Show.

На знаменитости было готическое двухслойное черное платье миди. Нижняя его часть была однотонной, а верхняя - выполнена из кружевной ткани. Образ Диана дополнила блейзером, накинутым на плечи, и лаконичными туфлями. В руке она держала белый клатч.

На шоу Крюгер пришла, чтобы рассказать о своих новых проектах, ведь она совсем недавно выпустила детскую книгу основанною на своей автобиографии A Name from the Sky ("Имя с неба"), а также сыграет легендарную актрису Марлен Дитрих в сериале "Марлен", турецкого режиссера Фатина Акина.

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Предварительно сообщается, что сериал будет состоять из пяти эпизодов, основанных на книге дочери актрисы "Моя мать Марлен". Выбор Дианы на эту роль не удивителен, ведь за происхождением она немка, как и Дитрих.

"С талантом Фатиха и его способностью видеть душу каждого человека, я уверена, это будет не просто сериал об иконе и мировой звезде Марлен Дитрих, но в первую очередь интимный портрет этой необыкновенной женщины, живущей в экстраординарную эпоху", - заявила Крюгер о будущем проекте.

Марлен Дитрих / Фото: Associated Press

Однако отметим, что книга, взятая за основу, это только взгляд со стороны единственной дочери Дитрих - Мирии Ривы, у которой с матерью были не лучшие отношения.

Мария Рива и ее мать Марлен Дитрих, 9 сентября 1952 года / Фото: Associated Press

