В кружевном платье и корсете со стразами: красивый вечерний образ участницы шоу "Холостяк-12"

Марина из "Холостяка" продемонстрировала в фотоблоге эффектный аутфит с церемонии роз.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – косметолог Марина – на церемонии роз в десятом выпуске проекта продемонстрировала красивый вечерний образ.

В Instagram она опубликовала фотографии этого лука. На ней было черное кружевное платье с пышными острыми плечами. Наряд она сочетала с черным корсетом со стразами.

Марина/Instagram

Марине сделали высокий хвост и заплела его в длинную косичку. Макияж с акцентом на глазах и длинные серьги завершили аутфит участницы шоу.

Марина/Instagram

Напомним, а другая участница проекта — фотомодель Екатерина Лозовицкая, надела на церемонию роз экстремально короткое красное платье и прозрачное корсетное платье, к которому крепился фатиновый бежевый шлейф, украшенный перьями.

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