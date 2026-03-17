В кружевном платье и лакированных слингбэках: стройная Зои Салдана на афтепати в Беверли-Хиллз
Актриса в коротком наряде от Saint Laurent позировала перед фотографами.
Зои Салдана продемонстрировала пикантный образ на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.
Актриса собирала комплименты в свой адрес в коротком кружевном платье Saint Laurent с цветочным орнаментом темно-синего оттенка. Наряд имел длинные рукава и открытую спину. Под ним на звезде было нюдовое боди.
Аутфит Салдана дополнила черными капроновыми колготами и темно-бежевыми лакированными остроносыми слингбэками на шпильках. Она похвасталась стройной фигурой и ногами.
У Зои были распущенные волосы с мягкими локонами, нежный макияж, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и бриллиантовые кольца на руках.
Напомним, Зои Салдана на премию "Оскар" надела черное шелковое платье в бельевом стиле от бренда Saint Laurent.