В кружевном платье и лакированных слингбэках: стройная Зои Салдана на афтепати в Беверли-Хиллз

Зои Салдана продемонстрировала пикантный образ на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Актриса собирала комплименты в свой адрес в коротком кружевном платье Saint Laurent с цветочным орнаментом темно-синего оттенка. Наряд имел длинные рукава и открытую спину. Под ним на звезде было нюдовое боди.

Аутфит Салдана дополнила черными капроновыми колготами и темно-бежевыми лакированными остроносыми слингбэками на шпильках. Она похвасталась стройной фигурой и ногами.

У Зои были распущенные волосы с мягкими локонами, нежный макияж, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и бриллиантовые кольца на руках.

Напомним, Зои Салдана на премию "Оскар" надела черное шелковое платье в бельевом стиле от бренда Saint Laurent.