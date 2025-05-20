В кружевном платье и оперных перчатках: Диана Крюгер очаровала изысканным образом на красной дорожке

Диана Крюгер / © Getty Images

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Диана Крюгер ошеломила своим элегантным и изысканным образом на Каннском кинофестивале. Актриса посетила премьеру фильма La Femme La Plus Riche Du Monde.

На красной дорожке Диана позировала в кутюрном белом кружевном платье с черными бретельками от бренда Dolce & Gabbana. Под низом на звезде было черное боди с кружевом и черные кружевные чулки. На шею Крюгер накинула черный шифоновый шарф, переходивший сзади в шлейф.

Диана Крюгер / © Getty Images

Лук актриса дополнила черными туфлями-лодочками и черными прозрачными оперными перчатками. Она сделала гладкую прическу, нежный макияж, уши украсила бриллиантовыми серьгами, шею – ожерельем с камнями, а руки – парными браслетами и коктейльным кольцом.

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