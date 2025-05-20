- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
В кружевном платье и оперных перчатках: Диана Крюгер очаровала изысканным образом на красной дорожке
48-летняя актриса в элегантном наряде от бренда Dolce & Gabbana появилась в Каннах.
Диана Крюгер ошеломила своим элегантным и изысканным образом на Каннском кинофестивале. Актриса посетила премьеру фильма La Femme La Plus Riche Du Monde.
На красной дорожке Диана позировала в кутюрном белом кружевном платье с черными бретельками от бренда Dolce & Gabbana. Под низом на звезде было черное боди с кружевом и черные кружевные чулки. На шею Крюгер накинула черный шифоновый шарф, переходивший сзади в шлейф.
Лук актриса дополнила черными туфлями-лодочками и черными прозрачными оперными перчатками. Она сделала гладкую прическу, нежный макияж, уши украсила бриллиантовыми серьгами, шею – ожерельем с камнями, а руки – парными браслетами и коктейльным кольцом.