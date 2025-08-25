В кружевном платье и с дочерью на руках: топ-модель Нина Агдал вышла замуж в Италии

Нина Агдал и Логан Пол / © Instagram Нины Агдал

32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — и ее 30-летний бойфренд — блогер, боксер и рестлер Логан Пол — сыграли роскошную свадьбу на вилле на озере Комо, Италия. Фото с торжества молодожены показали в Сети.

Для такого важного события модель выбрала кружевное платье в пол от Galia Lahav и длинную фату. Ее жених был в белом смокинге и черных брюках.

Среди гостей был брат Логана — известный рестлер Джейк Пол, также на свадьбе присутствовала 10-месячная дочь молодоженов Эсми.

В конце свадебной вечеринки Нина переоделась в короткое белое платье и кеды. В такой удобной одежде она устроила веселые танцы с новоиспеченным мужем.

Связать себя узами брака в Италии было особенно важно для Пола и Агдал, ведь именно там они обручились два года назад. Их свадьба состоялась почти через год после того, как в сентябре 2024 года у них родился ребенок.