В кружевном платье и с дочерью на руках: топ-модель Нина Агдал вышла замуж в Италии
В своем Instagram звезда поделилась серией фото с роскошного свадебного торжества.
32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо — Нина Агдал — и ее 30-летний бойфренд — блогер, боксер и рестлер Логан Пол — сыграли роскошную свадьбу на вилле на озере Комо, Италия. Фото с торжества молодожены показали в Сети.
Для такого важного события модель выбрала кружевное платье в пол от Galia Lahav и длинную фату. Ее жених был в белом смокинге и черных брюках.
Среди гостей был брат Логана — известный рестлер Джейк Пол, также на свадьбе присутствовала 10-месячная дочь молодоженов Эсми.
В конце свадебной вечеринки Нина переоделась в короткое белое платье и кеды. В такой удобной одежде она устроила веселые танцы с новоиспеченным мужем.
Связать себя узами брака в Италии было особенно важно для Пола и Агдал, ведь именно там они обручились два года назад. Их свадьба состоялась почти через год после того, как в сентябре 2024 года у них родился ребенок.