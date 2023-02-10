В кружевном платье и с кожаным поясом-корсетом: американская модель в кокетливом луке вышла в свет

Брукс Нейдер посетила мероприятие в смелом аутфите.
Папарацци подловили модель Sports Illustrated Swimsuit Брукс Нейдер, когда она шла на презентацию L'Agence в отель Bowery в Нью-Йорке.
Для такого события манекенщица выбрала кокетливый образ с ноткой романтичности. На ней было черное кружевное платье миди, с рукавами три четверти и пикантным декольте. Кстати, под наряд Брукс решила не одевать бюстгальтер. На ней были только черные трусы с высокой посадкой.
Лук Нейдер дополнила черным поясом-корсетом, черной сумкой с плетением и золотой ручкой, а также черными туфлями-лодочками Prada. На руке у нее был золотой браслет и часы.
Модель собрала волосы в высокий хвост, сделала максимально естественный макияж и украсила уши массивными золотыми серьгами.
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