В кружевном платье и с огромными букетами: Екатерина Бужинская станцевала в свой день рождения

Екатерина Бужинская

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Екатерина Бужинская сегодня, в свой день рождения, опубликовала в Instagram новое видео.

Перед камерой именинница предстала в черном длинном платье с кружевными вставками по бокам и на тонких бретельках. Бужинская была босиком, а образ дополнила солнцезащитными очками и элегантными серьгами. Ее светлые волосы были уложены мягкими волнами, а в макияже главным акцентом стала ярко-красная помада.

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В руках у Екатерины были огромные букеты из голубых, розовых и белых гортензий. Она улыбалась, танцевала, кружилась и пела на балконе отеля под свою известную композицию «Як у нас на Україні». На заднем плане виднелся красивый морской пейзаж и бассейн.

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Напомним, Екатерина Бужинская также сегодня опубликовала эмоциональный пост, в котором поблагодарила за жизнь, семью, детей, любовь слушателей и возможность выходить на сцену. Звезда также пожелала Украине выстоять и как можно скорее услышать тишину без сирен и взрывов. На видео она предстала в небесно-голубом наряде с рюшами и шлейфом.

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