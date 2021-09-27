В кружевном платье и с сумкой-ракушкой: роскошная Эльза Хоск сходила на свидание

В кружевном платье и с сумкой-ракушкой: роскошная Эльза Хоск сходила на свидание

Модель показала свой вечерний образ.

32-летняя шведская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск – одна из самых стильных звезд. Она следит за модными трендами и каждый день показывает свои новые образы.

Так, Эльза сходила на свидание с бойфрендом и отцом своей дочери Томом Дейли. Она надела полупрозрачное черное кружевное платье-бюстье, поверх которого накинула черный жакет оверсайз.

Свой вечерний лук Хоск дополнила интересной золотистой сумкой в форме ракушки, расшитой камнями. Белокурые волосы модели уложила в красивые локоны, а на лице сделала естественный макияж с нюдовой помадой.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Напомним, ранее Эльза Хоск показывала подписчикам своего Instagram один из любимых образов с Нью-Йоркской недели моды. Одета модель была в розовый кроп-топ, который едва прикрывал ее пышную грудь, макси-юбку с бантом и серый удлиненный жакет.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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