В кружевном платье и с внуком за руку: Хелен Миррен на премьере супергеройского фильма "Шазам"

В Лос-Анджелесе, в театре Regency Village, состоялась премьера супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов". Мероприятие посетила невероятная Хелен Миррен. В фильме она сыграла богиню Хесперу, дочь бога Атласа, которая вместе с сестрами хочет забрать у сироты Билли Бэтсона его суперсилу и способность превращаться во всесильного Шазама.

Фото Warner Bros.

На премьеру Хелен пришла вместе со своим внуком Безилом.

Хелен Миррен с внуком / Фото: Associated Press

Актриса была одета в романтическое черное кружевное платье с пикантным глубоким вырезом и рюшами на юбке.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Волосы она уложила в локоны и украсила черным бархатным обручем, в макияже актриса сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Аутфит Миррен дополнила элегантными золотисто-белыми серьгами с драгоценными камнями.

Мальчик был одет в синюю рубашку из денима на пуговицах, белую футболку и черные джинсы.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Кстати, у Миррена нет собственных детей. Но она была и есть очень близка с сыновьями своего мужа Тейлора Гекфорда от первого брака — Рио и Александром. В апреле прошлого года Рио скончался от редкой и агрессивной формы меланомы. Их дети называют Хелен бабушкой.

О фильме:

Это продолжение истории о подростке Билли Бэтсоне. Произнеся волшебное слово "Шазам!", Билли превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама.

Билли Бэтсон и его братья и сестры из приемной семьи все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, облеченным силами богов, это дается нелегко.

Относительно мирное существование завершается, когда дочери Атласа прибывают на Землю. Мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии. Шазам и его семья начинают битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.

В украинский прокат фильм выйдет уже завтра, 16 марта.

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