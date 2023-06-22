В кружевном платье и с яркой сумкой: Кортни Лав в элегантном образе сходила в галерею

Кортни Лав посетила открытие Национальной портретной галереи в Лондоне. Для своего выхода она выбрала красивый аутфит.

На певице было элегантное кружевное платье серо-гранитового цвета на бретельках и с прозрачными рукавами, которое она скомбинировала с туфлями в тон.

Кортни Лав / Фото: Associated Press

Аутфит Лав дополнила желтой сумкой, инкрустированной стразами. Звезда сделала элегантную прическу, выпустив пряди, макияж с черными стрелками и молочно-синий маникюр с блестками. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги.

Кортни Лав / Фото: Associated Press

Кортни Лав / Фото: Associated Press

Напомним, Кортни Лав на показ кутюрной коллекции бренда Fendi пришла в голубом платье с высокой горловиной и лентой с надписью бренда Fendi и сером пальто с прорезанными рукавами и атласным поясом.

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