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В кружевном платье и с яркой сумкой: Кортни Лав в элегантном образе сходила в галерею

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
1 мин
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В кружевном платье и с яркой сумкой: Кортни Лав в элегантном образе сходила в галерею

Кортни Лав / Фото: Associated Press

58-летняя певица и актриса выглядит великолепно.

Кортни Лав посетила открытие Национальной портретной галереи в Лондоне. Для своего выхода она выбрала красивый аутфит.

На певице было элегантное кружевное платье серо-гранитового цвета на бретельках и с прозрачными рукавами, которое она скомбинировала с туфлями в тон.

Кортни Лав / © Associated Press
Кортни Лав / Фото: Associated Press

Аутфит Лав дополнила желтой сумкой, инкрустированной стразами. Звезда сделала элегантную прическу, выпустив пряди, макияж с черными стрелками и молочно-синий маникюр с блестками. В ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги.

Кортни Лав / © Associated Press
Кортни Лав / Фото: Associated Press
Кортни Лав / © Associated Press
Кортни Лав / Фото: Associated Press

Напомним, Кортни Лав на показ кутюрной коллекции бренда Fendi пришла в голубом платье с высокой горловиной и лентой с надписью бренда Fendi и сером пальто с прорезанными рукавами и атласным поясом.

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Дата публикации
Просмотры
283
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