В кружевном платье и сапогах в стиле милитари: очаровательная Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Актриса является амбассадором французского бренда с 2021 года.

Аня Тейлор-Джой посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2024 года Модного дома Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

На ивенте актриса появилась в очаровательном образе. На ней было красное кружевное длинное платье на тонких бретельках.

Аня подняла подол наряда, чтобы продемонстрировать свою обувь – черные высокие сапоги на шнуровках и грубой подошве в стиле милитари.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Возможно, таким выбором обуви Тейлор-Джой намекает на свою героиню – женщину-воительницу – в приквеле от Джорджа Миллера "Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

Актриса сделала волнистую укладку, нежный макияж с черными стрелками и красный маникюр в технике омбре. От украшений звезда решила отказаться.

Напомним, Аня Тейлор-Джой в прошлом году вышла замуж в Венеции. Под венец она пошла в красивом бежевом платье от Dior, украшенном бисером и вышитыми цветами и птичкой колибри.

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