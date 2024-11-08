В кружевном платье и шляпе с цветком: Элизабет Херли в элегантном образе посетила скачки

59-летняя актриса с сыном находится в Австралии.
Элизабет Херли вместе с сыном Дємианом посетила скачки Oaks Day на ипподроме Флемингтон в Мельбурне.
На мероприятии она продемонстрировала новый элегантный образ. Актриса надела белое кружевное платье миди с короткими рукавами и пикантными ромбовидными вырезами в зоне декольте. На голове у нее была черная шляпка с большим белым 3D-цветком.
Херли обула белые босоножки с серебряными звездочками и держала в руке белый клатч.
Элизабет имела укладку с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах, бриллиантовые серьги в ушах и коктейльное кольцо на руке.
Дэмиан был одет в бледно-розовый костюм, белую рубашку и голубой галстук. Лук он завершил замшевыми ботильонами цвета хаки и солнцезащитными очками.
Напомним, Элизабет Херли на клубный обед Crown Oaks в Мельбурне пришла в розовом платье миди с цветочным принтом от австралийского бренда Rebecca Vallance.
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