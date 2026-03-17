В кружевном платье и в парике в стиле Мэрилин Монро: Lizzo, которая похудела на 27 кг, привлекла внимание на вечеринке
После значительной потери веса рэп-исполнительница носит наряды, которые подчеркивают ее формы.
Наше внимание на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз привлекла рэперша Lizzo. Артистка выбрала для своего появления смелый лук.
На ней было черное полупрозрачное кружевное платье с рюшами и шлейфом. Наряд имел откровенное декольте и вырез на животе. Обута она была в черные замшевые туфли Christian Louboutin.
Аутфит рэп-исполнительница дополнила красивым белокурым париком длины боб в стиле Мэрилин Монро, макияжем смоки-айс и с коричневой помадой и длинным темно-коричневым маникюром.
В ушах у нее были золотисто-черные серьги, а на руках — кольца с камнями.
Напомним, недавно Lizzo появилась на улицах Нью-Йорка в элегантном и очень женственном образе - такой мы ее еще не видели.