В кружевном платье и жакете оверсайз: Злата Огневич показалась в объятиях известного артиста-красавца

Злата Огневич и Максим Бородин представили клип на чувственную дуэтную песню "Без тебе".

"Без тебе" – это сингл с глубоким лирическим содержанием. В нем речь идет о двух людях, которые чувствуют себя неполноценно друг без друга. Композиция о том, как настоящая любовь может изменить жизнь, придавая ей новые смыслы и силы.

"Эта песня рассказывает о моментах, когда без любимого человека все кажется лишенным смысла и о той невероятной силе, которую мы получаем, когда мы вместе", – поделилась Злата.

Злата Огневич и Максим Бородин

Максим Бородин, написавший музыку и текст к треку, пригласил Злату в дуэт из-за ее умения "проживать" глубокие эмоции песен. Артисты уверены, что их совместная работа коснется сердца каждого слушателя.

"Это история о двух людях, которые находят друг в друге поддержку, вдохновение и силу. Она о настоящей любви, которая способна изменить все", – говорит Максим.

Герои клипа сталкиваются со сложным выбором: остановиться и разойтись или продолжить путь вместе. Но несмотря на трудности, пара осознает, что их настоящее счастье возможно только вместе.

В видео Злата продемонстрировала сексуальный образ. На ней было черное кружевное мини-платье, под которым было черное белье, и серый жакет оверсайз. Аутфит она дополнила черными босоножками, прической с локонами, макияжем с черными стрелками и серебряными украшениями.

Злата Огневич и Максим Бородин

Напомним, Злата Огневич отреагировала на слухи о романе с женатым артистом.

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