В кружевном платье и ярких кедах: Тори Спеллинг по дороге на репетицию "Танцев со звездами"

51-летняя актриса в кружевном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Папарацци подловили Тори Спеллинг, когда она шла на репетицию шоу "Танцы со звездами" в Лос-Анджелесе. Актриса стала участницей 33-го сезона танцевального проекта.
На звезде было черное кружевное длинное платье с декольте, халтером и разрезами, черный бюстгальтер и бежевые колготки в сетку. Наряд Тори скомбинировали с серыми теплыми носками и желтыми кедами.
Волосы Сеплинг собрала в низкий хвост, надела солнцезащитные очки, шею украсила золотой цепочкой, а руки – браслетами. Длинный острый черный маникюр завершил лук актрисы. В руке она несла вместительную темно-зеленую сумку с вещами.
Напомним, Тори Спеллинг посетила церемонию вручения наград iHeartRadio Music Awards в клетчатых широких штанах с карманами и пуговицами и черном топе.
Читайте также:
- Стройная и красивая: 50-летняя Тори Спеллинг в прозрачном миниплатье пришла на детский галаконцерт
- Звезды сериала "Беверли-Хиллз" вместе: Спеллинг в атласных минишортах, Гарт – в кожаном платье
- В лоферах и шубе с шахматным принтом: стильная Тори Спеллинг на улицах Нью-Йорка