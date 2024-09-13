В кружевном платье и ярких кедах: Тори Спеллинг по дороге на репетицию "Танцев со звездами"

Папарацци подловили Тори Спеллинг, когда она шла на репетицию шоу "Танцы со звездами" в Лос-Анджелесе. Актриса стала участницей 33-го сезона танцевального проекта.

На звезде было черное кружевное длинное платье с декольте, халтером и разрезами, черный бюстгальтер и бежевые колготки в сетку. Наряд Тори скомбинировали с серыми теплыми носками и желтыми кедами.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Волосы Сеплинг собрала в низкий хвост, надела солнцезащитные очки, шею украсила золотой цепочкой, а руки – браслетами. Длинный острый черный маникюр завершил лук актрисы. В руке она несла вместительную темно-зеленую сумку с вещами.

Напомним, Тори Спеллинг посетила церемонию вручения наград iHeartRadio Music Awards в клетчатых широких штанах с карманами и пуговицами и черном топе.

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