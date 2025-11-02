В кружевном платье и жакете с золотыми пуговицами: Брижит Макрон на ужине в Елисейском дворце

Брижит Макрон / © Getty Images

Реклама

Брижит Макрон вместе со своим мужем-президентом Эммануэлем Макроном встречали почетных гостей на ужин в Елисейском дворце, который состоялся в рамках Парижского форума мира.

Первая леди выбрала для своего появления элегантный образ total black. На ней был укороченный приталенный жакет с золотыми пуговицами, кружевное платье миди А-силуэта и черный шелковый шарф на шее.

Брижит Макрон / © Getty Images

Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках. Макрон сделала элегантную собранную прическу, любимый макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а на руке были часы и золотое кольцо.

Реклама

Напомним, Брижи Макрон в объемном парике и пальто цвета мокко посетила Германию.