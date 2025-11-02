- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
В кружевном платье и жакете с золотыми пуговицами: Брижит Макрон на ужине в Елисейском дворце
Первая леди Франции продемонстрировала элегантный образ во всем черном.
Брижит Макрон вместе со своим мужем-президентом Эммануэлем Макроном встречали почетных гостей на ужин в Елисейском дворце, который состоялся в рамках Парижского форума мира.
Первая леди выбрала для своего появления элегантный образ total black. На ней был укороченный приталенный жакет с золотыми пуговицами, кружевное платье миди А-силуэта и черный шелковый шарф на шее.
Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на шпильках. Макрон сделала элегантную собранную прическу, любимый макияж смоки-айс, уши украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, а на руке были часы и золотое кольцо.
Напомним, Брижи Макрон в объемном парике и пальто цвета мокко посетила Германию.