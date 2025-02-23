В кружевном платье мятного оттенка и с бантом: Элизабет Олсен в нежном образе позировала на премии

36-летняя актриса выбрала для своего появления на светском мероприятии наряд от бренда Erdem.

Элизабет Олсен стала гостей церемонии вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025, состоявшейся в Лос-Анджелесе.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

На ивенте она предстала в нежном аутфите. На звезде было асимметричное кружевное платье с цветочным мотивом мятного оттенка из коллекции Erdem прет-а-порте сезона весна-лето 2025. Одно плечо наряда украшал контрастный нежно-розовый бант, который переходил в шлейф.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Образ Элизабет дополнила бежевыми остроносыми лодочками на высоких шпильках. У нее была собрана прическа с челкой и макияж с помадой клюквенного оттенка. Уши Олсен украсила красивыми серьгами с жемчугом.

Элизабет Олсен / Фото: Associated Press

Напомним, Элизабет Олсен в платье с V-образным декольте и разрезом от Givenchy предстала на премии Governors Awards.

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