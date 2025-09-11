В кружевном платье на бретельках: Джессика Честейн посетила модный показ в Нью-Йорке

Джессика Честейн / © Associated Press

Одним из первых в рамках мероприятия свою новую коллекцию представил бренд Ralph Lauren, а шоу посетили селебрити и друзья бренда, среди которых была актриса Джессика Честейн.

Оскароносная звезда появилась на мероприятии в черном платье длиной до косточек на тонких бретельках. Ее наряд был с использованием нескольких видов ткани: верхняя ткань была черной и кружевной; подкладка лифа была бежевой из-за чего создавался «голый» эффект; на юбке под кружевом была ткань в цветочный принт.

Джессика дополнила наряд креативными туфлями на фигурных каблуках, которые привлекали много внимания, а также сделала легкий макияж и свою фирменную прическу с распущенными волосами, уложенными в легкие волны.

Этот выход в свет актрисы состоялся после того, как она получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Тогда на важное мероприятие Честейн пришла в синем платье из денима.

Джессика Честейн получила именную звезду на Аллее славы / © Associated Press