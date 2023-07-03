В кружевном платье от Prada и мулях со стразами: Зои Салдана на вечеринке в Италии

Зои Салдана посетила вечеринку после премьеры фильма The Absence Of Eden на кинофестивале в итальянском городе Таормини. Она сыграла в картине главную роль, а ее муж Марк Перего выступил режиссером.

Для мероприятия она выбрала черное кружевное свободное платье от Prada на тонких бретельках и белой треугольной вставкой с названием бренда.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила черными мюли со стразами.

Салдана сделала низкий пучок, легкий макияж с нюдовой помадой, в ушах у нее были лаконичные бриллиантовые серьги, а на шее – бриллиантовое колье.

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