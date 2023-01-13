В кружевном платье, пальто и с губами "уточкой": "мама Стифлера" на вечеринке в Калифорнии

Дженнифер Кулидж в образе total black сходила на мероприятие.

Дженнифер Кулидж, известная по роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", стала гостьей вечеринки HFPA и Billboard Golden Globes, состоявшейся в отеле Beverly Hilton в Калифорнии.

Для выхода актриса выбрала образ total black. На ней было длинное кружевное платье, элегантное пальто и кожаные сапоги с круглыми носками.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Аутфит Джен дополнила прической с локонами и вечерним макияжем смоки-айс.

Позируя перед фотографами, Кулидж решила сделать свой лук более соблазнительным и продемонстрировала губы "уточкой".

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" Дженнифер сияла в черном блестящем платье от Dolce & Gabbana, расшитом блестками. В этом образе она выглядела невероятно.

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