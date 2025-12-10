В кружевном платье с аппликациями: Зои Салдана в романтическом образе презентовала фильм "Аватар" в Китае

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана посетила в Китае премьеру третьей части легендарной франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел». Мероприятие состоялось в Санье, провинция Хайнань.

Перед фотокамерами актриса появилась в романтическом аутфите из коллекции бренда Erdem весна 2026 года. Она была одета в кремовое корсетное кружевное платье миди без бретелек и с кружевными лентами. Спереди наряд был украшен контрастными черными аппликациями с пайетками в виде флористических элементов и цифр.

Зои Салдана

Платье прекрасно подчеркнуло тонкую талию звезды. Лук Салдана дополнила босоножками на шпильках Saint Lauren и золотыми украшениями Cartier. Зои сделала прическу с локонами, натуральный макияж с черными стрелками и нюдовый маникюр.

О фильме:

В новом фильме режиссер Джеймс Кэмерон снова переносит зрителей в Пандору — в новое увлекательное приключение вместе с бывшим морпехом, а ныне предводителем народа На’ви Джейком Салли (Сэм Уортингтон), воительницей На’ви Нейтири (Зои Салдана) и семьей Салли.

На широкие украинские экраны фильм выйдет 18 декабря.