В кружевном платье с бантом и цветком: очаровательная Пенелопа Крус на открытии кинофестиваля

50-летняя актриса в хорошем образе от Chanel сияла на кинособытии в Испании.
Пенелопа Крус посетила церемонию открытия 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Поскольку актриса является послом Модного дома Chanel, она появилась на красной дорожке в очаровательном образе от него.
На ней было белое кружевное платье макси фасона "рыбка" с V-образным вырезом и прозрачными бретельками из органзы. Главным акцентом в ее аутфите был черный бант с белым цветком в зоне декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
У звезды была объемная волнистая укладка, вечерний макияж и темно-бордовый маникюр. Уши Пенелопа украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а пальцы – кольцами. В руке она держала черный клатч.
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