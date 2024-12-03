В кружевном платье с цветами: американская актриса в нежном образе приехала на кинособытие

34-летняя актриса выбрала для своего появления нежный женственный образ.

Американская актриса Моника Барбаро продемонстрировала нежный аутфит на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.

На ивенте красавица предстала в бежевом кружевном платье макси с цветочным мотивом из весенне-летней коллекции 2025 года бренда Rodarte, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел пикантное декольте и кружевные широкие рукава, напоминавшие крылья.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Моника распустила волосы, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и украсила уши серьгами от Bulgari.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

На мероприятии она также позировала вместе со своими коллегами из фильма "Полная неизвестность": Эль Фэннинг, Бойдом Холбруком, Тимоти Шаламе и Джеймсом Мэнголдом.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Напомним, Эль Фэнниг сияла на церемонии в пастельно-бирюзовом платье от Dior, которое состояло из интересного плетеного топа на тонких бретельках-косичках и полупрозрачной плиссированной юбки.

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