В кружевном платье с цветком на шее: Эмили Ратажковски сексуально позировала на дорожке Met Gala 2021

В кружевном платье с цветком на шее: Эмили Ратажковски сексуально позировала на дорожке Met Gala 2021

Модель и молодая мама Эмили Ратажковски также вчера посетила Met Gala 2021, который традиционно прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

30-летняя Ратажковски выбрала для выхода в свет достаточно откровенное красное платье с корсетом, юбкой из тюля и красивой кружевной вышивкой от Vera Wang. У платья был длинный шлеф, а также в комплекте шли высокие полупрозрачные перчатки, на них также была кружевная вышивка.

Эмили Ратажковски / Associated Press

С одной стороны на шее у Эмили был большой красный цветок, также к образу девушка подобрала красные атласные босоножки на каблуках, распустила длинные волосы и сделала насыщенный макияж.

Эмили Ратажковски / Associated Press

На дорожке Ратажковски позировала с дизайнером своего платья – 72-летней Верой Вонг, которая, к слову, тоже очень привлекательно выглядела.

Эмили Ратажковски и Вера Вонг / Associated Press

Одета она была в черный топ к которому крепился белый шлейф, черные атласные шорты с высокой резинкой на талии, черные чулки и кожаные ботильйоны на высоких каблуках. Длинные волосы Вонг распустила, а макияж на ее лице был максимально естественным и почти незаметным.

Эмили Ратажковски / Associated Press

Эмили Ратажковски / Associated Press

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