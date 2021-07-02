В кружевном платье с цветочными аппликациями: Настя Каменских в роскошном образе предстала в фотосете

Певица в красивом цветочном наряде позировала на улицах Мехико.

Настя Каменских снялась в красивой фотосессии для журнала Viva!. Автором снимков стал Alex Cordova. Съемка проходила в Мехико.

Певица продемонстрировала роскошный аутфит. Она подчеркнула сексуальные формы кружевным корсетным платье с вышивкой, расшитым пестрыми цветочными аппликациями, и короткими рукавами-фонариками.

Очень привлекательным в ее образе было декольте, от которого тяжело оторвать взгляд.

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Наряд Настя сочетала с мятными остроносыми туфлями. Волосы Каменских были уложены в легкие локоны. На голове был обруч из золотистого бисера. Нежный макияж с акцентом на глазах завершил лук звезды.

Некоторые снимки из фотосета артистка опубликовала в своем Instagram.

"Эти фото сделаны талантливейшим фотографом @alexcordovaphoto в одном из самых красивых районов Мехико – Койоакан. И сейчас, в разгар лета, самое время вам их показать.

Смотрите больше фото из этой серии и читайте мое интервью об отношениях, красоте и уходе за собой на @viva_ukraine_magazine", - написала под снимками Настя.

Ранее Каменских похвасталась аутфитом в коротком платье-халате на запах, из-под которого был заметен черный топ или белье.

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