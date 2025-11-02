- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
В кружевном платье с глубоким декольте и в объятиях мужа: Пэрис Хилтон на гала-вечере в Лос-Анджелесе
Супружеская пара в красивых образах от Gucci посетила светских мероприятие.
Пэрис Хилтон посетила гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа-бизнесмена Картера Реума. Перед фотографами они позировали, обнимаясь.
Светская львица была одета в черное кружевное платье макси по фигуре с длинными рукавами и глубоким декольте. Под ним на Пэрис было нюдовое боди.
Аутфит Хилтон дополнила черными туфлями-лодочками на высоких шпильках, черным кружевным чокером, парными бриллиантовыми браслетами, серьгами с крупными бриллиантами и кольцом с огромным бриллиантом. У нее была объемная прическа с локонами, вечерний макияж и французский маникюр.
Картер позировал в черном смокинге, белой рубашке, черной бабочке и черных лакированных лоферах.
Напомним, Пэрис Хилтон в образе феи Динь-Динь появилась на вечеринке.