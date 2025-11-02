ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
52
1 мин

В кружевном платье с глубоким декольте и в объятиях мужа: Пэрис Хилтон на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Супружеская пара в красивых образах от Gucci посетила светских мероприятие.

Алина Онопа
Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон посетила гала-вечер LACMA Art + Film в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа-бизнесмена Картера Реума. Перед фотографами они позировали, обнимаясь.

Светская львица была одета в черное кружевное платье макси по фигуре с длинными рукавами и глубоким декольте. Под ним на Пэрис было нюдовое боди.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Аутфит Хилтон дополнила черными туфлями-лодочками на высоких шпильках, черным кружевным чокером, парными бриллиантовыми браслетами, серьгами с крупными бриллиантами и кольцом с огромным бриллиантом. У нее была объемная прическа с локонами, вечерний макияж и французский маникюр.

Картер позировал в черном смокинге, белой рубашке, черной бабочке и черных лакированных лоферах.

Напомним, Пэрис Хилтон в образе феи Динь-Динь появилась на вечеринке.

