В кружевном платье с "голым" эффектом: британская актриса на премьере сериала "Робин Гуд"
Лорен Маккуин в элегантном наряде презентовала сериал со своим участием.
Британская актриса Лорен Маккуин посетила премьеру сериала "Робин Гуд", которая состоялась в Лондоне. Она исполнила одну из ролей в нем.
Перед фотографами Маккуин предстала в эффектном образе. Звезда была одета в элегантное черное кружевное платье с "голым" эффектом и с приталенным силуетом. Наряд имел длинные рукава, высокую горловину и вырезы в зоне декольте. Талию Лорен подчеркнула черным широким кожаным поясом.
Маккуин сделала волнистую прическу, максимально натуральный макияж и украсила уши интересными серьгами.
Напомним, на премьеру пришла также Конни Нильсен, которая была одета в свитер с высокой горловиной и кожаный жакет. А снизу были только капроновые колготы.