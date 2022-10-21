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В кружевном платье с "голым" эффектом: "мама Стифлера" в эффектном луке на премьере сериала

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В кружевном платье с "голым" эффектом: "мама Стифлера" в эффектном луке на премьере сериала

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

61-летняя знаменитость выглядела потрясающе.

Дженнифер Кулидж - звезда культовой комедии "Американский пирог", где сыграла роль соблазнительной мамы Стифлера. Но хоть образ из этого фильма стал неотъемлемой частью ее карьеры, актриса активно снимается и в других проектах, среди которых и сериал "Белый лотос", завоевавший в этом году звание "Лучшего мини-сериала", а самой Кулидж принес "Эмми", как "Лучшей актрисе второго плана".

После такого успеха не удевительно, что шоу продлили на второй сезон, презентация которого состоялась 20 октября в Лос-Анджелесе.

На мероприятие Дженнифер пришла в эффектном образе - черном обтягивающем кружевном платье с "голым" эффектом. У наряда также была опущена линия плеча, а вот деколте в форме сердца красиво подчеркивало формы актрисы. Дополнили образ укладка, макияж и лаконичнче чкрные босоножки.

Дженнифер Кулидж / © Associated Press
Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Также продумала знаменитость и маникюр, ведь это был фрэнч выполненный черным лаком. С этим образом такой дизайн смотрелся стильно.

Маникюр Дженнифер Кулидж / © Getty Images
Маникюр Дженнифер Кулидж / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1162
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