В кружевном платье с "голым" подолом: Кейт Аптон в соблазнительном образе сходила на пати

31-летняя американская модель и актриса в красивом образе total black вышла в свет.

Кейт Аптон посетила вечеринку по случаю презентации новой коллекции купальников Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ивент состоялся в Hard Rock Cafe на Таймс-сквере в Нью-Йорке.

Блондинка выбрала для своего появления соблазнительный аутфит. На ней было черное кружевное платье с "голой" юбкой, прекрасно обтягивающий ее стройную фигуру. На плечи она накинула черный жакет.

Кейт Аптон / Фото: Getty Images

Свой лук Кейт дополнила черными атласными босоножками с бантиками и на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж смоки-айс, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а шею – ожерельем-цепочкой с бриллиантами.

К слову, на вечеринке также побывала американская актриса Лейна Блум, одета в блестящее длинное платье с откровенным вырезом и разрезом до бедра.

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