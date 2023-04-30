В кружевном платье с обнаженными плечами и прозрачным корсетом: изысканная Кэтрин Зета-Джонс сверкнула стройной фигурой

53-летняя актриса выбрала для своего появления эффектный аутфит.

Кэтрин Зета-Джонс посетила телеконференцию на тему сериала "Уэнсдей", которая прошла в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами актриса предстала в изысканном готическом образе, похожем на стиль ее героини из сериала – Мортиши Аддамс.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

На Кэтрин было черное кружевное платье от бренда Rasario с обнаженными плечами, тонкими бретельками и прозрачным корсетом. Наряд идеально подчеркнул стройную подтянутую фигуру Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Платье звезда сочетала с черными туфлями на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж смоки-айс, украсила уши бриллиантовыми длинными серьгами, палец – кольцом в виде змеи и завершила лук молочным маникюром.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Зета-Джонс позировала на фиолетовой дорожке также вместе со своими коллегами по сериалу "Уэнсдей" — Гвендолин Кристи, Дженной Ортегой и Луисом Гусманом, который сыграл ее экранного мужа Гомеса Аддамса.

Луис Гусман, Гвендолин Кристи, Дженна Ортега и Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонии BAFTA-2023 в Лондоне Кэтрин сияла в роскошном асимметричном платье до пола со стразами от бренда Tony Ward.

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