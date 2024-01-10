В кружевном платье с откровенным декольте: актриса в сексуальном образе от Louis Vuitton сияла на премии

37-летняя Джерни Смоллетт появилась на светской церемонии в полупрозрачном наряде от французского Модного дома.

Джерни Смоллет посетила церемонию вручения наград Governors Awards, которая состоялась в Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.

Для своего появления актриса выбрала сексуальный аутфит. На ней было кружевное платье цвета марсала от бренда Louis Vuitton. Наряд имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный бюст, прозрачную юбку и рукава.

Джерни Смоллетт / Фото: Associated Press

Джерни сделали красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный острый маникюр бежевого оттенка. В ушах были элегантные серьги с камнями, а на руке – массивное кольцо.

Джерни Смоллетт / Фото: Associated Press

Напомним, звезда сериала "Эйфория" Сторм Рид появилась на церемонии вручения наград премии Emmy Awards в платье без бретелек и со шлейфом от бренда Prada.

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