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- Шоу-бизнес
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В кружевном платье с откровенным декольте: София Вергара продемонстрировала эффектный образ на гала-вечере
54-летняя актриса подчеркнула красивые формы платьем-бюстье из черного кружева.
София Вергара посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.
Для светского мероприятия звезда выбрала роскошный и соблазнительный образ, в котором привлекала внимание всех вокруг. Вергара предстала в черном кружевном платье от Celia Kritharioti, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.
Наряд имел корсетный лиф-бюстье с эффектным глубоким декольте в форме сердца, открытые плечи и небольшой шлейф. Платье было сшито из полупрозрачного черного кружева с цветочными узорами, сквозь которое просвечивала подкладка телесного цвета.
Свой вечерний аутфит София дополнила массивными золотистыми серьгами, изящными браслетами и кольцами.
Актриса сделала объемную волнистую укладку и макияж с персиково-бронзовыми румянами и помадой нежного розово-бежевого цвета.
Напомним, София Вергара позировала в джинсовом total look, который дополнила роскошной сумкой.