ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

В кружевном платье с откровенным декольте: София Вергара продемонстрировала эффектный образ на гала-вечере

54-летняя актриса подчеркнула красивые формы платьем-бюстье из черного кружева.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
София Вергара

София Вергара / © Associated Press

София Вергара посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Для светского мероприятия звезда выбрала роскошный и соблазнительный образ, в котором привлекала внимание всех вокруг. Вергара предстала в черном кружевном платье от Celia Kritharioti, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

Наряд имел корсетный лиф-бюстье с эффектным глубоким декольте в форме сердца, открытые плечи и небольшой шлейф. Платье было сшито из полупрозрачного черного кружева с цветочными узорами, сквозь которое просвечивала подкладка телесного цвета.

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

Свой вечерний аутфит София дополнила массивными золотистыми серьгами, изящными браслетами и кольцами.

Актриса сделала объемную волнистую укладку и макияж с персиково-бронзовыми румянами и помадой нежного розово-бежевого цвета.

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

Напомним, София Вергара позировала в джинсовом total look, который дополнила роскошной сумкой.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie