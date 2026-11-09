В кружевном платье с откровенным декольте: София Вергара продемонстрировала эффектный образ на гала-вечере

София Вергара / © Associated Press

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София Вергара посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес.

Для светского мероприятия звезда выбрала роскошный и соблазнительный образ, в котором привлекала внимание всех вокруг. Вергара предстала в черном кружевном платье от Celia Kritharioti, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

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София Вергара / © Getty Images

Наряд имел корсетный лиф-бюстье с эффектным глубоким декольте в форме сердца, открытые плечи и небольшой шлейф. Платье было сшито из полупрозрачного черного кружева с цветочными узорами, сквозь которое просвечивала подкладка телесного цвета.

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София Вергара / © Associated Press

Свой вечерний аутфит София дополнила массивными золотистыми серьгами, изящными браслетами и кольцами.

Актриса сделала объемную волнистую укладку и макияж с персиково-бронзовыми румянами и помадой нежного розово-бежевого цвета.

София Вергара / © Associated Press

Напомним, София Вергара позировала в джинсовом total look, который дополнила роскошной сумкой.

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