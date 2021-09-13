В кружевном платье с откровенным вырезом: Сиара блеснула сексуальным бюстом на премии

В кружевном платье с откровенным вырезом: Сиара блеснула сексуальным бюстом на премии

Певица вышла на красную дорожку в кружевном наряде и без бюстгальтера.

Красная дорожка музыкальной премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке стала настоящим подиумом откровенных образов. Звездные красотки соревновались за самый провокационный лук в этот вечер.

Среди них была и Сиара, которая сделала ставку на сексуальность наряда. Певица блистала перед камерами в черном кружевном платье макси с откровенным вырезом в зоне декольте. На талии и одном плече были бархатные банты.

Сиара / Associated Press

Под нарядом были черные трусы-шортики и отсутствовал бюстгальтер.

Сиара / Associated Press

Волосы Сиара собрала в гладкий низкий хвост, сделала насыщенный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. На руках у нее было множество колец с камнями, которые гармонично смотрелись с ее длинным черным маникюром.

Сиара / Associated Press

А вот 40-летняя американская певица Ashanti появилась перед публикой в более дерзком образе. На ней был черный наряд от бренда Michael Costello, который состоял из бикини, бандажных блестящих бретелек-портупей и плиссированной юбки с завязками, которую она прикрепила лишь с одной стороны. Звезда без комплексов продемонстрировала растяжки на бедрах.

Ashanti / Associated Press

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