В кружевном платье с пикантным декольте: беременная "Мисс Бельгия 2005" в гостях у Макронов

Татьяна Силва в элегантном образе появилась на государственном ужине в Елисейском дворце.

Бельгийская телеведущая, модель и "Мисс Бельгия 2005" – Татьяна Силва – была среди гостей государственного ужина в Елисейском дворце, организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном с женой Брижит Макрон по случаю официального визита короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды.

Силва предстала в вечернем черном кружевном платье макси с пикантным декольте, которое подчеркнуло ее беременный живот. На плечи она накинула черный жакет.

Татьяна Силва / Фото: Getty Images

Аутфит Татьяна дополнила черными красным клатчем и слингбэками с камнями и на шпильках.

Телеведущая сделала красивую прическу с локонами, уложив ее на одну сторону, макияж с черными стрелками и черный маникюр. Уши она украсила акцентными красными серьгами.

Напомним, хозяйка мероприятия – Брижит Макрон – сияла в вечернем черном платье макси, которое имело прозрачные верх и рукава и было расшито стразами с флористическим мотивом.

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