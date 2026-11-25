CHERNETSKA

Реклама

Украинская певица CHERNETSKA представила новую музыкальную работу «Black Roses» — композицию об особой притягательности между двумя людьми, которые не боятся отличаться от других и не пытаются строить отношения по чужим правилам.

К песне артистка также представила атмосферный клип, в котором впервые снялась вместе со своими музыкантами. На этот раз исполнительница отказалась от сюжетной линии, сделав акцент на музыке, эмоциях и игре света и теней.

Реклама

CHERNETSKA

В видеоролике CHERNETSKA предстала в соблазнительном образе. На ней было облегающее белое полупрозрачное макси-платье из цветочного кружева с глубоким V-образным декольте, пикантной шнуровкой на груди, длинными рукавами с расклешенными манжетами и высоким разрезом спереди. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Реклама

CHERNETSKA

Артистка сочетала нежное платье с высокими черными сапогами на массивной подошве, придав романтичному наряду нотку дерзости.

CHERNETSKA

Что касается самой композиции, то в ее центре — история двух влюбленных, которые создали свой собственный мир, где могут оставаться самими собой, не подстраиваясь под ожидания окружающих.

Символом этой необычной, загадочной и в то же время чувственной любви стали черные розы. С помощью метафор певица раскрывает различные грани близости — от эмоциональной связи до физического влечения.

CHERNETSKA

«Мне нравится идея отношений, в которых не нужно быть удобными друг для друга или подстраиваться под чьи-то представления о правильной любви. Можно быть немного странными, противоречивыми, иметь свои причуды — и все равно безумно нравиться друг другу. В Black Roses мне хотелось передать именно эту атмосферу: когда между вами есть что-то свое, что не нуждается в определениях. Мне кажется, самые интересные истории начинаются именно там, где заканчиваются правила», — рассказала CHERNETSKA.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров