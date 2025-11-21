- Дата публикации
В кружевном платье с пикантным декольте и высоким разрезом: украинская певица в эффектном образе презентовала новую песню
Ольга Старовойт выпустила песню, которая раскрывает тему выбора, ценности, любви и внутренней свободы.
Украинская артистка и исполнительница хита «Непереможна» — Ольга Старовойт — презентовала свою новую композицию, которая получила название «Джекпот». Это песня об уверенности, внутренней силе и умении чувствовать себя победительницей независимо от обстоятельств.
«Каждый из нас хочет быть победителем. Но „джекпот“ в моей песне — это не о деньгах. Это о жизни, в которой ты наконец понимаешь: все, что искал, — уже внутри тебя. Это состояние, когда ты не играешь, а живешь по-настоящему, когда выбираешь не роль, а себя! Главная фраза песни — теперь лишь я, я твой Джекпот!» — поделилась певица.
Ольга также представила клип на трек, в котором она продемонстрировала эффектный аутфит. Артистка появилась на видео в вечернем черном кружевном платье макси с длинными рукавами, пикантным декольте со шнуровкой и высоким разрезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Лук Старовойт дополнила кружевными туфлями на шпильках. Она сделала лаконичную укладку, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Шею певица украсила черным чокером.
В клипе Ольга показала еще один лук. Она предстала в белом облегающем комбинезоне на молнии, белых туфлях-лодочках, с собранными в хвост волосами и украшениями с камнями.