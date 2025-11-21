Ольга Старовойт

Украинская артистка и исполнительница хита «Непереможна» — Ольга Старовойт — презентовала свою новую композицию, которая получила название «Джекпот». Это песня об уверенности, внутренней силе и умении чувствовать себя победительницей независимо от обстоятельств.

«Каждый из нас хочет быть победителем. Но „джекпот“ в моей песне — это не о деньгах. Это о жизни, в которой ты наконец понимаешь: все, что искал, — уже внутри тебя. Это состояние, когда ты не играешь, а живешь по-настоящему, когда выбираешь не роль, а себя! Главная фраза песни — теперь лишь я, я твой Джекпот!» — поделилась певица.

Ольга также представила клип на трек, в котором она продемонстрировала эффектный аутфит. Артистка появилась на видео в вечернем черном кружевном платье макси с длинными рукавами, пикантным декольте со шнуровкой и высоким разрезом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Лук Старовойт дополнила кружевными туфлями на шпильках. Она сделала лаконичную укладку, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр. Шею певица украсила черным чокером.

В клипе Ольга показала еще один лук. Она предстала в белом облегающем комбинезоне на молнии, белых туфлях-лодочках, с собранными в хвост волосами и украшениями с камнями.