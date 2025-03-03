В кружевном платье с пикантным декольте: Лили-Роуз Депп позировала на красной дорожке церемонии "Оскар"

Лили-Роуз Депп прошлась по красной дорожке 97-й церемонии вручения премии "Оскар" , которая прошла в воскресенье в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

25-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради появилась на дорожке в черном кружевном платье от Chanel с бретельками через шею, пикантно подчеркивающем грудь Лили. На шее у нее было драгоценное колье, белокурые волосы девушке уложили красивыми локонами, а на лице был макияж в нюдовых тонах.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Как рассказала Лили-Роуз журналу Vogue она хотела воссоздать классический образ старого голливудского гламура.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Для дорожки актриса выбрала два наряда. Кроме этого шикарного черного платья Лили появилась перед камерами в кроп-топе, расшитом пайетками и украшенного черным бантом под грудью и оливковой макси-юбке и пышного фатина.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Напомним, в черном сверкающем платье появилась на церемонии "Оскар" Майли Сайрус. Она пришла со своим парнем - музыкантом Максом Морандо.

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