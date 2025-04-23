- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 211
- Время на прочтение
- 1 мин
В кружевном платье с прозрачной юбкой: Флоренс Пью на премьере фильма в Лондоне
Британская актриса Флоренс Пью посетила премьеру фильма «Громовержцы», в котором сыграла.
Мероприятие состоялось в Лондоне во вторник, 22 апреля, а фотографам по прибытии она позировала в длинном черном платье от Elie Saab.
Это было платье из коллекции осень-зима 2024, которое Флоренс дополнила украшениями от Ara Vartanian jewelry. У наряда девушки были тонкие бретельки, V-образное декольте, а также вышивка бисером и пайетками.
Выполнено платье было из кружевной ткани, которая в некоторых местах просвечивалась, например, на животе и юбке. Шлейф делала образ более драматичным.
Черное платье актриса и ее стилисты решили дополнить ярким макияжем, ведь у Флоренс на глазах были оранжевые тени.
Короткие волосы актрисы были уложены назад.
Также Пью пришла опять поддержать на мероприятии ее бабушка. Женщина уже не впервые появляется на подобном мероприятии, поскольку также приходила поддержать внучку на премьере фильма «Дюна» в прошлом году.