В кружевном платье с прозрачной юбкой: Флоренс Пью на премьере фильма в Лондоне

Флоренс Пью / © Associated Press

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Мероприятие состоялось в Лондоне во вторник, 22 апреля, а фотографам по прибытии она позировала в длинном черном платье от Elie Saab.

Это было платье из коллекции осень-зима 2024, которое Флоренс дополнила украшениями от Ara Vartanian jewelry. У наряда девушки были тонкие бретельки, V-образное декольте, а также вышивка бисером и пайетками.

Флоренс Пью позирует фотографам в платье от Elie Saab / © Associated Press

Выполнено платье было из кружевной ткани, которая в некоторых местах просвечивалась, например, на животе и юбке. Шлейф делала образ более драматичным.

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Черное платье актриса и ее стилисты решили дополнить ярким макияжем, ведь у Флоренс на глазах были оранжевые тени.

Флоренс Пью позирует фотографам / © Associated Press

Короткие волосы актрисы были уложены назад.

Флоренс Пью позирует фотографам / © Associated Press

Также Пью пришла опять поддержать на мероприятии ее бабушка. Женщина уже не впервые появляется на подобном мероприятии, поскольку также приходила поддержать внучку на премьере фильма «Дюна» в прошлом году.

Флоренс Пью и ее бабушка / © Associated Press

Флоренс Пью позирует фотографам обнимая бабушку по прибытии на показ фильма «Громовержцы» во вторник, 22 апреля 2025 года в Лондоне / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images